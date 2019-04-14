أبو مسلم : صن دوانز يستحق التأهل إلى نصف النهائى

أكد أحمد أبو مسلم نجم الأهلي الأسبق أن صن داونز فريق كبير ومهاري وقوي ويستحق الصعود على حساب الأحمر بعد الإطاحه به من دور المجموعات بخماسية مقابل هدف بمجموع المباراتين.
وقال أبو مسلم فى تصريحات لبرنامج شوت مع حتحوت" الذى يقدمه الإعلامى هانى حتحوت على راديومصر88.7 : الرطوبة وقلة الأكسجين واللاعب الأفريقي يجيد التعامل في الظروف المناخية الصعبة وأضاف أن الحكم عليه جزء كبير لأنه احتسب العديد من القرارات العكسية ولكنه لايتحمل مسئولية الخسارة.
وعن رد فعل جماهير الأهلي عقب الخسارة
وكشف أنه فى أحد مرات خسر الأهلى اللقب فلم يستطيع الذهاب من منزله وذهبت إلي شقيقته ولم يستطيع العودة إلى محل إقامته إلا بعد الفوز بكأس مصر حتي يستطيع مقابلة الجماهير مرة أخرى.
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