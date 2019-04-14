أبو مسلم : دجلة يطبق نظام واحد فى الناشئين والفريق الأول

أكد أحمد أبو مسلم المدير الفني لفريق وادي دجلة 2006 أن ماجد سامي مالك النادى يطبق نظام واحد علي قطاع الناشئين والفريق الأول.
وقال أبو مسلم فى تصريحات لبرنامج شوت مع حتحوت" الإعلامى هانى حتحوتعلى راديو مصر 88.7 : السياسة التي يطبقها مالك النادي تجعله يستطيع فرز عناصر من اللاعبين للفريق الأول وأخرين للأحتراف بأوروبا.
وكان وادي دجلة قد نجح في
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