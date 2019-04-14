أبو مسلم : دجلة يطبق نظام واحد فى الناشئين والفريق الأول



أكد أحمد أبو مسلم المدير الفني لفريق وادي دجلة 2006 أن ماجد سامي مالك النادى يطبق نظام واحد علي قطاع الناشئين والفريق الأول. وقال أبو مسلم فى تصريحات لبرنامج شوت مع حتحوت" الإعلامى هانى حتحوت على راديو مصر 88.7 : السياسة التي يطبقها مالك النادي تجعله يستطيع فرز عناصر من اللاعبين للفريق الأول وأخرين للأحتراف بأوروبا. على راديو مصر 88.7 : السياسة التي يطبقها مالك النادي تجعله يستطيع فرز عناصر من اللاعبين للفريق الأول وأخرين للأحتراف بأوروبا. وكان وادي دجلة قد نجح في

الفوز بأول الدوري منطقة القاهرة، بعد سلسلة من العروض الجيدة طوال العام وتحديدا في الدور الثاني والذي لم يقدر من خلاله أي فريق في تحقيق الفوز على الفريق الدجلاوي، ليكون هو مسك ختام عام جيد لهذا الفريق الذي يضم بين صفوفة الكثير من اللاعبين المبشرين.

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