شاهد.. اليوجا سلاح محمد صلاح للرد علي الهتافات العنصرية

واصل محمد صلاح نجم فريق ليفربول الانجليزي تألقه في المباريات الاخيرة، ليقود فريقه للفوز علي ضيفه تشيلسي ضمن منافسات الجولة 34 للدوري الانجليزي الممتاز، بهدفين دون رد .
واستعاد صلاح بهدفه أمام فريقه القديم صدارة هدافي البريمييرليج بـ 19 هدفاً متساوياً مع الارجنتيني سيرجيو اجويرو نجم مانشستر سيتي .
وشهدت المباراة احتفالا غريباً وجديداً من محمد صلاح علي ملاعب كرةالقدم الاوروبية بعد هدفه الرائع ردأ علي الهتافات العنصرية التي تعرض لها من جماهير تشيلسي قبل اللقاء .
وقام صلاح بأداء احدي الحركات الشهيرة برياضة اليوجا، وتدعي tree pose ، والتي تهدف الي تعلم الاتزان والهدوء وتنظيم عملية التنفس اثناء الوقوف علي قدم واحدة، في اشارة الي
وواجه صلاح انتقادات عنيفة منذ بداية الموسم الجاري بعد تراجع معدلات تسجيله للاهداف مقارنة بالموسم الماضي الذي توج فيه بلقب افضل لاعب وهداف الدوري الانجليزي بعد منافسة شرسة مع هاري كين نجم المنتخب الانجليزي وفريق توتنهام هوتسبير .
فوز ليفربول في لقاء اليوم منح ليفربول الصدارة ولو مؤقتاً حيث يتبقي لمانشستر سيتي مباراة مؤجلة قبل 4 مباريات من نهاية السباق .
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