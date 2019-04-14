رياضة | مورينيو يوجه صفعة لبرشلونة

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تلقي نادي برشلونة الإسباني صفعة قوية في صفقة التعاقد مع أنطوان جريزمان مهاجم فريق أتلتيكو مدريد الإسباني.

افاد موقع الدون بالون أن جريزمان البالغ من العمر 28 عاماً قد يحزم أمتعته في الصيف المقبل للرحيل عن أتلتيكو مدريد بسبب النتائج السيئة واليأس من التتويج بالبطولات مع الفريق.

واضاف الموقع، أن البرتغالي جوزيه مورينيو عقد اتصالات مع جريزمان مقترحاً عليه الانضمام لفريقه الجديد الذي سيدربه بالفترة القادمة.