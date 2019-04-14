رياضة | ساري: ليفربول ومان سيتي في مستوى مختلف الآن.. وهدف صلاح قتل تشيلسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ساري: ليفربول ومان سيتي في مستوى مختلف الآن.. وهدف صلاح قتل تشيلسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح الإيطالي ماوريسيو ساري مدرب نادي تشيلسي، أسباب الهزيمة من ليفربول مساء اليوم الأحد في المباراة التي جمعت الطرفين بالجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الانجليزي الممتاز.

وسقط تشيلسي أمام ليفربول بهدفين دون مقابل سجلهما؛ ساديو ماني ومحمد صلاح خلال الدقيقتين "51 و54" من عمر اللقاء الذي جمعهما على ملعب الآنفيلد.

وقال ساري عقب نهاية المباراة: "قدمنا مباراة جيدة، لم نكن محظوظين، هدف صلاح جاء في وقت غير مناسب أبداً لنا ثم أضعنا 3 فرص أمام المرمى اثنين من هازارد واحدة ارتطمت بالقائم وأخرى للمهاجم هيجواين".

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وتابع: "من الصعب الآن تعويض الفجوة مع سيتي وليفربول، هم في مستوى آخر، نحتاج لعام آخر، لقد حافظنا على حظوظنا في المباراة وهذا لم يحدث قبل شهرين، لقد تطورنا".

وأضاف: "كنا ندافع بعمق منذ البداية لكن ليفربول قادرين على مهاجمتك بأول 10 دقائق من الشوط الأول والثاني، أعتقد أننا كنا قادرين على تخطى أول 10 دقائق من الشوط الثاني بدون استقبال أهداف".

وأردف: "خطتنا في المباراة كانت تعتمد على الوصول لأخر 20 دقيقة بدون تلقي أي أهداف، ليفربول سيندفعون لأنهم بحاجة للفوز وتتوفر المساحات لكن هذا لم يحدث مع الأسف".