رياضة | "الباراليمبي للكرة الطائرة" يعلن تشكيل الأجهزة الفنية للمنتخبات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الباراليمبي للكرة الطائرة" يعلن تشكيل الأجهزة الفنية للمنتخبات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد المصري الباراليمبي للكرة الطائرة، التشكيل الجديد للجهاز الفني والإداري للمنتخبات القومية رجال ونساء.

وقال الدكتور حسام الدين مصطفي رئيس الاتحاد، إن مجلس الادارة قام بدراسة مستوي المنتخبات من خلال النتائج التي تحققت في البطولات السابقة، بالإضافة إلي دراسة الإيجابيات وأوجه القصور والسلبيات، ومتابعة كافة العناصر المميزة بالمسابقة المحلية، وبناءا علي ذلك، اعتمد التشكيل الجديد للجهازين الفني والإداري، والذي جاء كالتالي:

اللواء منصور المحمدي رئيسا للأجهزة الفنية للمنتخبات القومية،

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محمد بدوي بشير مدربا عاما

طاهر البهائي مدربا

عادل عبدالمعطي أدريا، أحمد عبدالله أخطائي علاج طبيعي.

وتابع: "قرر مجلس إدارة الاتحاد، التعاقد مع مخطط للأحمال التدريبية، ومحلل آداء، وأخصائي تغذية، وأخصائي نفسي، وإعادة تشكيل اللجنة الفنية خلال الفترة القادمة".