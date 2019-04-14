رياضة | إيبار يخطف نقطة من سوسيداد في الليجا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيبار يخطف نقطة من سوسيداد في الليجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كان التعادل الإيجابي بهدف لمثله هو سيد الموقف في لقاء الجارين الباسكيين، ريال سوسيداد وضيفه إيبار في اللقاء الذي احتضنه ملعب (أنويتا)، اليوم الأحد ضمن الجولة الـ32 من الدوري الإسباني "الليجا".

ولم ينتظر أصحاب الأرض كثيرًا من أجل هز الشباك، حيث تقدم سوسيداد بعد دقيقة واحدة فقط بتوقيع المهاجم الشاب خوان ميجيل خيمينيز "خوانمي".

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إلا أن لاعبي إيبار تمكنوا من إدراك التعادل قبل نهاية الوقت الأصلي بـ5 دقائق بفضل خوان خوردان.

وبهذا التعادل يقتسم الفريقان نقطة المباراة، ليصبح لسوسيداد 41 نقطة في المركز الـ10 متقدمًا بفارق الأهداف أمام إسبانيول.

على الجانب الآخر، أصبح رصيد فريق إيبار 40 نقطة في المرتبة الـ12.