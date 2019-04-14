رياضة | نابولي يؤجل تتويج يوفنتوس ويطيح بـ"كييفو" إلى الدرجة الثانية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نابولي يؤجل تتويج يوفنتوس ويطيح بـ"كييفو" إلى الدرجة الثانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأجلت احتفالات يوفنتوس بلقب الدوري، بعد فوز نابولي 3-1 على كييفو بإستاد بينتيجودي، ليرسله إلى الدرجة الثانية، اليوم الأحد.

واحتاج فريق المدرب كارلو أنشيلوتي للفوز ليضمن تأجيل تتويج الفريق القادم من تورينو، الذي سقط 2-1 أمام مستضيفه سبال أمس السبت، باللقب الثامن على التوالي، قبل 6 جولات من النهاية وهو رقم قياسي.

وأحرز كاليدو كوليبالي هدفين وفيما بينهما هز أركاديوش ميليك الشباك ليتأكد هبوط كييفو، الذي قلص الفارق عبر بوستيان سيزار في النهاية، بعد موسم سيئ حقق فيه فوزا واحدا في 32 مباراة.

ورفع نابولي رصيده إلى 67 نقطة متأخرا بفارق 17 نقطة عن يوفنتوس.

وسيتوج يوفنتوس باللقب لو تفادى الهزيمة أمام ضيفه فيورنتينا الأسبوع المقبل.