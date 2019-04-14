رياضة | حسام البدري يحضر تدريبات بيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حسام البدري يحضر تدريبات بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص حسام البدري رئيس مجلس إدارة نادي بيراميدز سبورت، على حضور مران الفريق الأول لكرة القدم، استعدادا لمواجهة الأهلي، بالدوري العام.

وجاء حضور البدري، لتحفيز اللاعبين وحثهم على تحقيق الفوز أمام المارد الأحمر، والإستمرار في المطاردة على صدارة القمة.

واستأنف الفريق تدريباته مساء اليوم على الملعب الفرعي للدفاع الجوي تحت قيادة الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني، قبل المواجهة المرتقبة.

ويلتقي بيراميدز سبورت الأهلي، مساء الخميس المقبل على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري المصري الممتاز.