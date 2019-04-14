رياضة | القناة يبدأ استعداداته لسيراميكا بجلسة مع المحجوب (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القناة يبدأ استعداداته لسيراميكا بجلسة مع المحجوب (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي القناة تدريباته اليوم عقب العودة من الراحة التي حصل عليها الفريق استعدادا لسيراميكا كليوباترا الخميس المقبل في آخر جولات دوري القسم الثاني لمجموعة القاهرة والقناة.

وتأخر تدريب الفريق بسبب إقامة المباراة الفاصلة بين جمارك بورسعيد و6 أكتوبر العريش علي ملعب القناة القديم الذي يخوض عليه تدريباته ومبارياته.

قبل بداية التدريب اجتمع يحيي المحجوب رئيس مجلس إدارة نادي القناة بلاعبي الفريق وأشاد بالفريق والجهاز الفني بعد الوصول لهذه المرحلة وطالبهم بشحذ الهمم والتركيز الشديد والفوز في اللقاء الاخير وترك الباقي للتوفيق والنصيب سواء كتب للفريق الصعود أو لا.

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بدأ المران كالعادة بالجري حول الملعب ثم بعض المحطات البدنية وأعقبها مربعات بالكرة تبعها تقسيمة علي منتصف الملعب

بينما أدي حراس المرمي تدريبات شاقة تحت قيادة حنفي عبد الباقي.

وعلى هامش التدريب أجري لاعبي الفريق شريف أشرف ومحمود الغزالي تدريبات تأهيلية تمهيدا للعودة غدا مع الفريق في التدرييات الجماعية.

يذكر أن القناة يحتل المركز الثالث برصيد 49 نقطة بينما يحتل سيراميكا المركز الثاني برصيد 50 نقطة.