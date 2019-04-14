رياضة | إصابة نجم بيراميدز قبل مواجهة الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة نجم بيراميدز قبل مواجهة الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض عمر جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز سبورت، لإصابة خفيفة بالقدم خلال مران الفريق استعدادًا لمواجهة الأهلي، بالدوري العام.

وخرج اللاعب لتلقي العلاج عقب تدخل عنيف من جانب نبيل دونجا في كرة مشتركة، قبل أن يعود ويستكمل المران بشكل طبيعي.

واستأتف الفريق تدريباته مساء اليوم على الملعب الفرعي للدفاع الجوي تحت قيادة الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني، استعدادًا للمواجهة المرتقبة.

ويلتقي بيراميدز الأهلي، مساء الخميس المقبل على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري المصري الممتاز.