رياضة | محمد صلاح: ليفربول يحسم لقب الدوري الإنجليزي في هذه الحالة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صلاح: ليفربول يحسم لقب الدوري الإنجليزي في هذه الحالة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول على هدفه في شباك تشيلسي في المباراة التي جمعت الفريقين بالجولة الـ34 من الدوري الانجليزي.

وقال محمد صلاح عقب نهاية المباراة: " شعرت بأنه يجب علي أن أسدد الكرة بكل قوة، ولقد كنت محظوظا أنها ارتطمت هكذا بالشباك".

وأضاف صلاح: "الدوري الإنجليزي هو أهم شيء بالنسبة لي ويجب علينا فقط أن نستمر بالمضي إلى الأمام".

واختتم صلاح: "لو فزنا في مبارياتنا الأربع القادمة فأنا شخصيا أعتقد أننا سنفوز بالدوري، ولكننا لازلنا نحتاج لأن يخسر مانشستر سيتي بعض النقاط".