رياضة | الصفاقسي يتأهل لنصف نهائي الكونفيدرالية وينتظر الفائز من نهضة بركان وجور ماهيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصفاقسي يتأهل لنصف نهائي الكونفيدرالية وينتظر الفائز من نهضة بركان وجور ماهيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق الصفاقسي التونسي فوزًا ثمينًا على نظيره نكانا الزامبي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب "الطيب المهيري" ضمن منافسات إياب ربع نهائي الكونفيدرالية الإفريقية.

سجل هدفي الصفاقسي التونسي كل من، فراس شواط، وعلاء مرزوقي في الدقيقتين 7، 90 من زمن المباراة.

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وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين في زامبيا انتهت بفوز فريق نكانا الزامبي 2-1، ليتأهل فريق الصفاقسي التونسي لنصف نهائي الكونفيدرالية الإفريقية، متفوقًا بنتيجة 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وسيلاقي الصفاقسي التونسي في الدور نصف النهائي، المتأهل من مباراة نهضة بركان و جورماهيا الكيني.