رياضة | عاجل.. أول تعليق من محمد صلاح بعد صاروخية تشيلسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. أول تعليق من محمد صلاح بعد صاروخية تشيلسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول على هدفه المميز في شباك تشيلسي في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ34 من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز.

وقال محمد صلاح عقب نهاية المباراة: "لقد شعرت بأنه يجب علي أن أسدد الكرة بكل قوة، ولقد كنت محظوظاً أنها ارتطمت هكذا بالشباك".

وأضاف نجم الريدز: "ماني وفيرمينو يحظون بموسم رائع، ولكن الأمر أصعب علي بكثير هذا الموسم، اللاعبون يركزون عليّ ويتركون المساحات في أماكن أخرى".

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وتابع: "الدوري الإنجليزي هو أهم شيء بالنسبة لي ويجب علينا فقط أن نستمر بالمضي إلى الأمام".

وأكمل: "لو فزنا في مبارياتنا الأربع القادمة فأنا شخصياً أعتقد أننا سنفوز بالدوري، ولكننا لازلنا نحتاج لأن يخسر مانشستر سيتي بعض النقاط".

وحقق نادي ليفربول فوزاً مستحقاً على تشيلسي بهدفين دون مقابل سجلهما؛ ساديو ماني ومحمد صلاح خلال الدقيقتين "51 و54" من عمر اللقاء الذي جمعهما على ملعب الآنفيلد.

وتساوى محمد صلاح مع سيرخيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي في قائمة هدافي الدوري الانجليزي بـ19 هدفاً لكل منهما.