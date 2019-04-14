رياضة | أهداف مباراة - الصفاقسي التونسي 2 × 0 نكانا الزامبي | اياب ربع نهائي الكونفيدرالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة - الصفاقسي التونسي 2 × 0 نكانا الزامبي | اياب ربع نهائي الكونفيدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
الدوري الإنجليزي الممتاز
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
جيرونا
0
x
18:30
0
فياريال
فالنسيا
-
x
20:45
-
ليفانتي
كييفو فيرونا
0
x
18:00
1
نابولي
فروسينوني
-
x
20:30
-
انتر ميلان
الدوري الألماني الدرجة الأولى
فورتونا دوسلدورف
1
x
15:30
4
بايرن ميونيخ
الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
سانت إيتيان
1
x
17:00
0
بوردو
ليل
-
x
21:00
-
باريس سان جيرمان
المصري البورسعيدي
0
x
17:30
0
الإسماعيلي
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
النادي الصفاقسي - تونس
1
x
18:00
0
نكانا - زامبيا
الزمالك - مصر
-
x
21:00
-
حسنية أكادير - المغرب
نهضة بركان - المغرب
-
x
21:00
-
غور ماهيا - كينيا