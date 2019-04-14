رياضة | من يحسم لقب البريميرليج ؟ .. المباريات المتبقية لليفربول ومانشستر سيتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر من يحسم لقب البريميرليج ؟ .. المباريات المتبقية لليفربول ومانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اشتعل الصراع بين ليفربول ومانشستر سيتي على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" في الموسم الحالي، قبل 4 جولات من نهاية المسابقة.

ليفربول تغلب علي نظيره تشيلسي بهدفين دون رد ورفع رصيده إلي 85 نقطة من 34 مباراة، ويعتلي قمة ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني برصيد 83 نقطة بعد فوزه على كريستال بالاس اليوم جمعهما من 33 مباراة وله مباراة مؤجلة زيادة عن منافسه الليفر.

وإليكم المباريات المتبقية لفريقي مانشستر سيتي وليفربول بالدوري الإنجليزي:-

- مباريات مانشستر سيتي:

-20 أبريل .. مانشستر سيتي × توتنهام

-24 أبريل .. مانشستر يونايتد × مانشستر سيتي

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-28 أبريل .. بيرنلي × مانشستر سيتي

-4 مايو .. مانشستر سيتي × ليستر سيتي

-12 مايو .. برايتون × مانشستر سيتي

- مباريات ليفربول:

- 21 إبريل: كارديف × ليفربول

- 26 إبريل: ليفربول × هدرسفيلد

- 4 مايو: نيوكاسل يونايتد × ليفربول

- 12 مايو: ليفربول × وولفرهامبتون