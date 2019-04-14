رياضة | فان ديك: هازارد من أفضل لاعبي العالم ونركز على أنفسنا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فان ديك: هازارد من أفضل لاعبي العالم ونركز على أنفسنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب الهولندي فيرجيل فان ديك، مدافع نادي ليفربول، سعادته بالفوز على تشيلسي بهدفين دون مقابل مساء اليوم الأحد في المباراة التي جمعت الفريقين بالجولة 34 من الدوري الانجليزي الممتاز.

وقال فان ديك عقب نهاية المباراة: "بشكل عام نحن سٌعداء بالنقاط الثلاثة، أنا أحب اللعب أمام أفضل اللاعبين في العالم ومن الواضح أن إيدين هازارد واحداً من هؤلاء اللاعبين".

وتابع: "نحن فقط نٌركز على أنفسنا وسوف نرى ماذا سيحدث، أنا دائماً متحمس وسعيد جداً بالفوز الذي نحققه كفريق، إننا نستمتع بذلك ولكن الآن تنتظرنا مباراة كبيرة يوم الأربعاء القادم".

وعاد نادي ليفربول لصدارة جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 85 نقطة بينما مانشستر سيتي بالمركز الثاني برصيد 83 نقطة.