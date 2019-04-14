رياضة | تدريبات خاصة لحراس بيراميدز قبل مواجهة الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تدريبات خاصة لحراس بيراميدز قبل مواجهة الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خاض حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز سبورت، تدريبا قويا اليوم تحت قيادة اينزو نوذي، استعدادا لمواجهة الأهلي، بالدوري العام.

واستأنف الفريق تدريباته مساء اليوم على الملعب الفرعي للدفاع الجوي تحت قيادة الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني، قبل المواجهة المرتقبة.

ويستعد بيراميدز سبورت لمواجهة الأهلي، مساء الخميس على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري المصري الممتاز.