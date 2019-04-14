اونلاين | لايف يلا شوت mobikora مشاهدة مباراة الزمالك وحسنية اكادير بث مباشر رابط alzamalek قناة مفتوحة مجانا

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مشاهدة مباراة الزمالك وحسنية أغادير بث مباشر كورة أون لاين، من المقرر أن تنطلق أحداث مباراة الزمالك وحسنية أغادير مباشر اليوم الأحد الموافق 14-4-2019 في إياب الدور ربع النهائي من الكونفدرالية الإفريقية في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبوظبي على ملعب أنفيلد، ويمكنكم مشاهدة مباراة الزمالك وحسنية أغادير مباشرة كورة لايف داخل المقال.