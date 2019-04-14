اونلاين | Zamalek Yalla مشاهدة مباراة الزمالك وحسنية اغادير لايف بث مباشر مباراة الزمالك الان بث مباش kora star

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رفع السويسري كريستيان جروس شعار "لا وقت للراحة" بين صفوف فريق الزمالك بعد الخسارة الأخيرة أمام المصري البورسعيدي ببطولة الدوري، بسبب ضيق الوقت قبل ملاقاة حسنية أغادير المغربي غدًا الأحد في إياب الدور ربع النهائي ضمن منافسات الكونفدرالية الافريقية وضرورة إخراج اللاعبين من حالة الإحباط التي طاردتهم ووضع كل تركيزهم داخل المستطيل الأخضر من أجل تحقيق الانتصار في مواجهة الغد والعبور للدور التالي من مشوار البطولة.

وكان الجهاز الفني للزمالك قد اتخذ قرارًا في وقت سابق بالبقاء في السويس بعد خوض مباراة المصري وعدم العودة إلا بعد مواجهة حسنية أغادير قبل أن يتراجعوا عن القرار ويقرروا العودة للقاهرة بعد المواجهة السابقة على أن يسافر الفريق مجددًا إلى هناك بعد مران اليوم.