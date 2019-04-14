اونلاين | Quarter finals.. مشاهدة مباراة الزمالك كورة ستار بث مباشر الزمالك وحسنية أكادير beIN كورة لايف kora live الزمالك وحسنية

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كورة اون لاين مباراة الزمالك وحسنية اكادير بث مباشر تم تحديد موعد اللقاء ليكون اليوم الأحد في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر والعاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية، ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب الجيش بالسويس، وتنقل قناة بي ان سبورت 1 اللقاء بتعليق أحمد الطيب.

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