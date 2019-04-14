اونلاين | مشاهدة مباراة الزمالك وحسنية اكادير بث مباشر اليوم الأحد 14-3-2019 يلا شوت الجديد في كأس الكونفدرالية الأفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة الزمالك وحسنية اكادير بث مباشر اليوم الأحد 14-3-2019 يلا شوت الجديد في كأس الكونفدرالية الأفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم موقع يلا شوت الجديد خدمة مشاهدة مباراة الزمالك وحسنية اكادير بث مباشر في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن إياب دور الربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، مباراة قوية منتظرة بين الفريقين حيث يسعى كل فريق إلى تحقيق الفوز اليوم من أجل التأهل للدور النصف النهائي من البطولة بث مباشر مباراة الزمالك وحسنية اكادير بث مباشر وكانت مباراة الدور الأول بين الفريقين انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف، ويدخل الزمالك ساعيًا إلى الفوز الليلة على أرضه.

كورة اون لاين مباراة الزمالك وحسنية اكادير بث مباشر تم تحديد موعد اللقاء ليكون اليوم الأحد في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر والعاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية، ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب الجيش بالسويس، وتنقل قناة بي ان سبورت 1 اللقاء بتعليق أحمد الطيب.

توقيت مباراة الزمالك وحسنية اكادير

10:00 مساءاً بتوقيت السعودية .9:00 مساءاً بتوقيت مصر .10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .10:00 مساءاً بتوقيت الأردن.10:00 مساءاً بتوقيت سوريا .10:00 مساءاً بتوقيت لبنان .10:00 مساءاً بتوقيت العراق .9:00 مساءاً بتوقيت السودان .10:00 مساءاً بتوقيت اليمن .9:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .8:00 مساءاً بتوقيت تونس .8:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .8:00 مساءاً بتوقيت المغرب .11:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.10:00 مساءاً بتوقيت البحرين.11:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.10:00 مساءاً بتوقيت الكويت .10:00 مساءاً بتوقيت قطر.7:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.10:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .7:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT