اونلاين | يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة الزمالك وحسنية اكادير اليوم 14/4/2019 في ربع نهائي كأس الكونفدرالية الافريقية

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يلا شوت الجديد نتيجة مباراة الزمالك وحسنية اكادير اليوم في ربع نهائي كأس الكونفدرالية الافريقية والتي تنطلق على أرضية ملعب أدرار بمدينة أغادير بالمغرب وذلك ضمن مباريات ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الافريقية والتي ننقل لكم أحداثها من خلال موقعكم ” الإستاد الرياضي “ستقام المباراة الخاصة بالعودة بين الفريقين يوم 14 من شهر ابريل الجاري وذلك على أرضية ملعب إستاد الجيش بالسويس ، حيث قام كريستيان جروس المدير الفني للزمالك الابيض بالتأكيد على رغبته في مواجهة حسنية أغادير خلال مباراة اليوم.

يرغب جروس في ان يضع قدما في نصف الدور قبل النهائي أمام المغرب وذلك لكي يتم تحقيق النتيجة الايجابية قبل خوض لقاء العودة التي سوف يتم حسمها من خلال بطاقة التأهل لهذا الدور خاصة بأن الابيض يطمح في أن يقوم بتحقيق اللقب الافريقي لهذا الموسم كما يدخل الزمالك المصري مواجهة اليوم ويتغيب عن الفريق أحد اهم وابرز العناصر لهذا الموسم وهو النونسي اللاعب فرجاني ساسي وهو لاعب خط الوسط نظراً لإيقافه وهو ما يجعل المدير الفني في حيرة شديدة حول تحديد البديل الخاص به.

يفاضل المدرب السويسري بين اللاعبي الثنائي محمد ابراهيم ومحمود عبد العزيز ” زيزو ” لكي يدفع بأحدهما لتعويض غياب ساسي وهو ما سيحسمه المدرب السويسري خلال الساعات الجارية بشكل نهائي وذلك بعد الوقف على مستوي الثنائي من خلال كافة التدريبات الأخيرة كما يتغيب كهرباء وفقاً لرؤية السويسري جروس فيما يفقد الزمالك جهود حميد أحدادا للإيقاف ،كما جاءت الجاهزية الثنائية لمحمود علاء وعبد الله جمعة بعد التعافي من الإصابات المختلفة التي قد بعدتهما عن الفريق مؤخراً بمثابة الحيرة أخري المدرب السويسري.

موعد مباراة الزمالك وحسنية أكادير اليوم

البطولة: كأس الكونفيدرالية الأفريقية

المباراة: حسنية أغادير المغربي ضد الزمالك المصري ربع نهائي

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الملعب: ملعب أدرار

التوقيت: التاسعة من مساء اليوم الأحد الموافق 7 / 4 / 2019 بتوقيت مصر والعاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

الحكم: صادق السالمي

التعليق: علي محمد علي وجواد بده

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وحسنية اغادير المغربى

beIN SPORTS HD 1

يلا شوت الجديد نتيجة مباراة الزمالك وحسنية اكادير اليوم 7/4/2019 في ربع نهائي كأس الكونفدرالية الافريقية