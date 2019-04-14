اونلاين | يلا شوت plus مشاهدة مباراة الزمالك وحسنية أكادير بث مباشر الاسطورة yalla shoot كورة ستار بث مباشر الزمالك وحسنية أكادير

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حسنية أكادير والزمالك بث مباشر مشاهدة ماتش الزمالك وحسنية أكادير كورة أون لاين مباراة الزمالك وحسنية أكادير كورة لايف مباراة الزمالك وحسنية أكادير بث مباشر يلا شوت، وتنطلق صافرة بداية اللقاء بين الزمالك وحسنية أكادير في تمام الساعة التاسعة مساءً في القاهرة والعاشرة مساءً بتوقيت السعودية وتُنقل عبر الأقمار الصناعية على قناة بي إن سبورت الرياضية الأولى بتعليق أحمد الطيب.

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وصول لاعبي الفريقين إلى ملعب اللقاء حيث مباراة العودة بين الزمالك وحسنية أكادير المغربي في ربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

الزمالك يدخل لأرض الملعب للقيام بعمليات الإحماء وسط حضور جماهيري في اللقاء