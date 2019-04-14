اونلاين | رابط on sport.. يلاشووت مشاهدة مباراة الزمالك وحسنية أغادير (تغطية مباشرة).. YallA ShOOt

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رابط on sport.. يلاشووت مشاهدة مباراة الزمالك وحسنية أغادير (تغطية مباشرة).. YallA ShOOt

تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة وسط ترقب جمهور الأبيض لمشاهدة البث المباشر اون لاين ويسعى كل فريق إلى الفوز الليلة من أجل العبور والتأهل للدور نصف النهائي من البطولة، ويحضر اللقاء مجموعة كبيرة من جماهير النادي الزمالك لمساندة الفريق في مواجهة عربية قوية الليلة بين الفريقين، وكان المستشار “مرتضى منصور” رئيس نادي الزمالك، قد تحمل قيمة تذاكر الجمهور هدية لهم لتشجيع ومساندة الأبيض الليلة على ستاد الجيش بالسويس مباراة الزمالك وحسنية اكادير بث مباشر يلا شوت. كورة اون لاين مباراة الزمالك وحسنية اكادير بث مباشر تنتظر جماهير الأبيض هذا اللقاء الآن ويسعى الزمالك إلى الفوز الليلة لإسعاد جماهيره والوصول لنصف النهائي.

رابط on sport.. يلاشووت مشاهدة مباراة الزمالك وحسنية أغادير (تغطية مباشرة).. YallA ShOOt

يلا شوت حصري الجديد مشاهدة مباراة الزمالك وحسنية اكادير اون لاين بث مباشر دقائق قليلة وتنطلق المباراة وسط ترقب جمهور الفريقين لمشاهدة اللقاء ويسعى كل فريق إلى الفوز من أجل التأهل للدور نصف النهائي في مواجهة قوية بين الفريق المصري والفريق المغربي الليلة.

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رابط on sport.. يلاشووت مشاهدة مباراة الزمالك وحسنية أغادير (تغطية مباشرة).. YallA ShOOt

يلتقي فريقي الزمالك وحسنية أكادير المغربي ضمن لقاء الإياب من بطولة كأس الإتحاد الأفريقي الكونفدرالية 2019، نادي الزمالك المصري في مواجهة الصعود والتأهل إلي ربع النهائي عندما يقابل نظيره المغربي نادي حسنية أكادير، كان الأبيض قد نجح في العودة من هناك بنتيجة جيدة ولكن ظاهرياً فقط، وهي التعادل السلبي بدون أهداف، وهي تعتبر نتيجة مفخخة، لأن الفريق المغربي في حال تسجيله أي هدف وخرج بتعادل إيجابي، سيتأهل هو إلي الدور المقبل، بينما الفريق المصري مطالب بالإنتصار فقط لا غير، لذا لن تكون المهمة سهلة علي الفارس الأبيض.