اونلاين | أون سبورت HD مشاهدة مباراة الزمالك وحسنية اغادير بث مباشر اليوم الاحد 14/ 4 / 2019 HD

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أون سبورت HD مشاهدة مباراة الزمالك وحسنية اغادير بث مباشر اليوم الاحد 14/ 4 / 2019 HD

يلتقي فريقي الزمالك وحسنية أكادير المغربي ضمن لقاء الإياب من بطولة كأس الإتحاد الأفريقي الكونفدرالية 2019، نادي الزمالك المصري في مواجهة الصعود والتأهل إلي ربع النهائي عندما يقابل نظيره المغربي نادي حسنية أكادير، كان الأبيض قد نجح في العودة من هناك بنتيجة جيدة ولكن ظاهرياً فقط، وهي التعادل السلبي بدون أهداف، وهي تعتبر نتيجة مفخخة، لأن الفريق المغربي في حال تسجيله أي هدف وخرج بتعادل إيجابي، سيتأهل هو إلي الدور المقبل، بينما الفريق المصري مطالب بالإنتصار فقط لا غير، لذا لن تكون المهمة سهلة علي الفارس الأبيض.

أون سبورت HD مشاهدة مباراة الزمالك وحسنية اغادير بث مباشر اليوم الاحد 14/ 4 / 2019 HD

تنطلق المواجهة بين فريقي الزمالك وحسنية أكادير المغربي في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 21:00 بتوقيت القاهرة ، والتي ستذاع علي قناة بي إن سبورت 1.

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أون سبورت HD مشاهدة مباراة الزمالك وحسنية اغادير بث مباشر اليوم الاحد 14/ 4 / 2019 HD

نحن في جول العرب، سوف ننشر لكم متابعة خاصة للغاية، رابط مشاهدة مباراة الزمالك وحسنية أكادير المغربي مباشر في لقاء اليوم الأحد 14 / أبريل / 2019، وسوف نغطي كافة الأخبار المتعلقة بهذا اللقاء، كما سننشر أهم اخبار الفريقين ، وأيضا التشكيلة الخاصة بكلا الفريقين..

أون سبورت HD مشاهدة مباراة الزمالك وحسنية اغادير بث مباشر اليوم الاحد 14/ 4 / 2019 HD