اونلاين | شاهدوها مباشرة.. مشاهدة مباراة الزمالك وحسنية أغادير بث مباشر 14 – 4 Confederation رابط الزمالك اليوم zamalek fans

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ومن جانبه يرى محمد أبو العلا نجم الزمالك السابق أن الفريق قادر على تخطي عقبة حسنية أكادير بسهولة حيث المطلوب هو فقط هدف واحد وتوقع تألق الثنائي طارق حامد مع فرجاني ساسي، وتحدث عن أهمية تصحيح الأخطاء الدفاعية التي يقع فيها الفريق وأسفرت عن تلقي الفريق خسارة على يد المصري في الدوري العام منذ عدة أيام.

رابط مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر مباراة الزمالك وحسنية اغادير يلا شوت، كورة ستار بث مباشر الزمالك يوتيوب الاسطورة الزمالك مباشر، وتنطلق مباراة اليوم في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة بحضور جماهيري من المتوقع أن يكون 10 آلاف مناصر، ويسعى جروس لاستغلال عامل الأرض والجمهور وعودة مايسترو خط الوسط في الفريق فرجاني ساسي الذي قد غاب عن الفريق في مواجهة الفريقين منذ أسبوع ثم عن مباراة الدوري أمام المصري.