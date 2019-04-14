اونلاين | يلا شوت .. مشاهدة مباراة الزمالك وحسنية اكادير بث مباشر اليوم .. yallashoot

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يترقب عشاق الزمالك دقات التاسعة من مساء اليوم لمتابعة لقاء الفريق الأبيض أمام حسنية أغادير فى إطار إياب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا ، وكان الزمالك قد ألتقى مع حسنية أغادير فى ذهاب ربع النهائى الأحد الماضى بملعب ادرار ، وانتهت المباراة بالتعادل السلبى بين الفريقين.

ويسعى الزمالك خلال المواجهة امام الفريق المغربى لتحقيق عدة أهداف ، على المستوى المحلى أو الأفريقى ، منها الصعود للدور التالى ،و مصالحة الجماهير ، بالإضافة إلى إنهاء هيمنة أندية شمال أفريقيا على البطولات الأفريقية .

وقبل مباراة الأبيض أمام منافسه الأحمر ، نرصد ماذا يحتاج الزمالك من مواجهة حسنية أغادير :

الصعود لنصف نهائى الكونفدرالية

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يسعى فريق الزمالك للفوز على حسنية أغادير ، حيث أن الفوز بأى نتيجة يحسم بطاقة الصعود لنصف نهائى البطولة الأفريقية ، خاصة وأن لقاء الذهاب الذى أقيم بملعب أدرار قد أنتهى بالتعادل السلبى بين الفريقين .

مواجهة هيمنة أندية شمال أفريقيا فى البطولة الأفريقية

يطمح فريق الزمالك ، لمواجهة هيمنة اندية دول شمال أفريقيا على البطولات الأفريقية ، حيث أن الكونفدرالية تكاد لاتخلو نسخة منها إلا بوجود إحدى دول الشمال فى النهائيات ، ففى بطولة 2005 و 2006 كان المغرب طرف فى النهائى ، 2007 تونس ، 2008 تونس ، 2009 الجزائر، 2010 تونس و المغرب ، 2011 تونسو المغرب ، 2013 تونس، و 2015 تونس ، و 2016 الجزائر ، و 2018 المغرب ، لذلك سيكون أمام الزمالك هدف ، و هو التواجد بين دول شمال أفريقيا ، خاصة وأنه الممثل المصرى الوحيد فى بطولات أفريقيا فى النسخ الحالية

استعادة ثقة الجماهير

يبحث كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك لاستعادة ثقة الجماهير البيضاء بالفوز على المنافس المغربى، خاصة وأن هناك حالة من الغضب تسيطر على جمهورالأبيض بعد التنازل عن القمة مؤقتا للأهلى، وذلك بالهزيمة أمام المصرى البورسعيدى ، فى الجولة الماضية بمسابقة الدورى، ليقع الزمالك فى المركز الثانى برصيد 57 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الأهلى المتصدر صاحب الـ 58 نقطة ، وحالة الفوز فى لقاء اليوم ، يكون الفريق نجح فى استعادة الثقة المفقود بينه وبين الجمهور، ومصالحتهم بعد التراجع المحلى.