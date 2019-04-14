اونلاين | مجانا.. بث المباشر لمباراة الزمالك وحسنية اكادير تتابعونه حصرياً على قناة beIN SPORTS HD1 (قناة مفتوحة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجانا.. بث المباشر لمباراة الزمالك وحسنية اكادير تتابعونه حصرياً على قناة beIN SPORTS HD1 (قناة مفتوحة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مجانا.. بث المباشر لمباراة الزمالك وحسنية اكادير تتابعونه حصرياً على قناة beIN SPORTS HD2 (قناة مفتوحة)

يلعب الزمالك مع حسنية أغادير على ملعب الجيش حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً من اليوم الأحد والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة والحادية عشر بتوقيت الإمارات.

مجانا.. بث المباشر لمباراة الزمالك وحسنية اكادير تتابعونه حصرياً على قناة beIN SPORTS HD2 (قناة مفتوحة)

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين والتي أقيمت في المغرب قد انتهت بالتعادل السلبي ويسعى الأبيض لاستغلال عاملي الأرض والجمهور والفوز باللقاء.

مجانا.. بث المباشر لمباراة الزمالك وحسنية اكادير تتابعونه حصرياً على قناة beIN SPORTS HD2 (قناة مفتوحة)

تقام مباراة الزمالك ضد حسنية أغادير الجزائري في إطار مباريات العودة لبطولة الكونفدرالية الإفريقية اليوم الأحد 14-4-2019 في الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة وكانت مباراة الذهاب في الجزائر انتهت بتعادل الفريقين 0-0 .

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مجانا.. بث المباشر لمباراة الزمالك وحسنية اكادير تتابعونه حصرياً على قناة beIN SPORTS HD2 (قناة مفتوحة)

ويحتاج الزمالك للفوز بفارق هدف وحيد ليضمن التأهل لنصف نهائي البطولة مستغلا عامل الأرض والجمهور بعد نجاح الزمالك في التعادل السلبي مع حسنية أغادير في الجزائر.

مجانا.. بث المباشر لمباراة الزمالك وحسنية اكادير تتابعونه حصرياً على قناة beIN SPORTS HD2 (قناة مفتوحة)

يبدأ البث المباشر لمباراة الزمالك ضد حسنية أغادير في الساعة ٩ مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة على ستاد السويس بحضور جماهيري كبير لمؤازرة فريق الزمالك خاصة بعد خروج ممثل الكرة المصرية في دوري الأبطال النادي الأهلي عقب خسارته في مجموع مباراتي صن داونز بنتيجة ه-١ .

مجانا.. بث المباشر لمباراة الزمالك وحسنية اكادير تتابعونه حصرياً على قناة beIN SPORTS HD2 (قناة مفتوحة)

ويسعى الزمالك في مباراة اليوم ضد حسنية أغادير لمصالحة جماهيره الغاضبة بعد الهزيمة المفاجئة امام المصري بنتيجة ٢-١ في الدوري وفقدان صدارة المسابقة لحساب فريق الاهلى .