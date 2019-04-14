انت الان تتابع تفاصيل خبر ليفربول يستعيد سريعاً قمة إنجلترا.. و"صلاح" هدّافاً والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 14 أبريل 2019 09:01 مساءً - استعاد نادي ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم؛ بفوزه المستحق على ضيفه تشيلسي بثنائية نظيفة، في القمة التي أقيمت على ملعب "أنفيلد"، مساء الأحد، ضمن لقاءات الجولة الرابعة والثلاثين من المسابقة المحلية.

اصطف لاعبو الفريقين حول دائرة منتصف الملعب، ووقفوا دقيقة صمت حداداً على أرواح ضحايا كارثة هيلزبره التي راح ضحيتها 96 من مشجعي ليفربول عام 1989، حيث أحيت جماهير الفريق الإنجليزي الذكرى برفع لافتة خاصة كتب عليها الرقم "96".

وإلى تفاصيل اللقاء، فشل "الريدز" و"البلوز" في هز الشباك على مدار الشوط الأول من اللقاء، قبل أن يختلف الحال تماماً في شوط المباراة الثاني.

وافتتح السنغالي ساديو ماني النتيجة لفريق المدرب الألماني يورغن كلوب، بحلول الدقيقة الـ51، قبل أن يُسجّل زميله المصري محمد صلاح هدفاً صاروخياً بعد دقيقتين فقط، لتنفجر المدرجات فرحاً وابتهاجاً.

وعاد "الملك المصري" إلى صدارة هدّافي البطولة الإنجليزية، الأشهر على مستوى العالم، بالتساوي مع الأرجنتيني سيرجيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي.

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وبعد تقدم ليفربول بالثنائية، أهدر صانع الألعاب البلجيكي إيدين هازارد فرصتين ثمينتين لتعديل الكفة لصالح فريقه اللندني.

بهذه النتيجة رفع ليفربول رصيده إلى 85 نقطة في صدارة جدول ترتيب "البريميرليغ"، في حين تجمّد رصيد تشيلسي عند 66 نقطة في المركز الرابع.

وفي وقت سابق من اليوم، تغلّب مانشستر سيتي على مضيفه كريستال بالاس بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جرت على ملعب "سلهيرست بارك".

تقدم الفريق السماوي بثنائية جناحه الإنجليزي رحيم سترلينغ، في الدقيقتين الـ15 والـ63، فيما قلص الصربي لوكا ميليفوجيفيتش الفارق مع حلول الدقيقة الـ81.

وقضى البرازيلي غابرييل جيسوس على آمال "أصحاب الأرض والجمهور"، بتسجيله الهدف الثالث للسيتي، في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء.

بهذه النتيجة رفع مانشستر سيتي، بقيادة مدربه الإسباني بيب غوارديولا، رصيده إلى 83 نقطة في وصافة الترتيب، في حين تجمّد رصيد كريستيال بالاس عند 39 نقطة في المركز الثالث عشر.