انت الان تتابع تفاصيل خبر لقاءات مكوكية لرئيس الفيفا في الكويت.. ماذا يبحث؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 14 أبريل 2019 09:01 مساءً - يواصل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، السويسري جياني إنفانتينو، لقاءاته المكوكية خلال زيارته الحالية إلى الكويت، التي بدأها فجر السبت وتستمر يومين، وذلك في خضم مساعي المسؤول الكروي الرفيع لزيادة عدد منتخبات مونديال قطر 2022.

واستقبل أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر المبارك الصباح، الأحد، أرفع مسؤول في الكرة الدولية، الذي يحاول جس نبض الكويت وإمكانية موافقتها على استضافة بعض المباريات في النسخة المونديالية المقبلة، بحسب تقارير صحفية كويتية.

كما حلّ إنفانتينو ضيفاً على رئيس مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) مرزوق الغانم، في اجتماع حضره المدير العام للهيئة العامة للرياضة حمود فليطح، ورئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم أحمد اليوسف الصباح، ورؤساء وأمناء سر الأندية الرياضية.

وكان إنفانتينو قد بحث، السبت، مع رئيس وأعضاء اتحاد الكرة الكويتي، سبل تطوير كرة القدم في البلاد، بحسب بيان رسمي للاتحاد الكويتي على حسابه في "تويتر"، لكن وسائل إعلام كويتية أكدت أن الاجتماع يأتي ضمن سعي الفيفا لبحث زيادة عدد منتخبات المونديال.

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وتأتي زيارة إنفانتينو ولقاءاته المكوكية في الكويت قبل شهرين من قرار "كونغرس" الفيفا، الذي سينعقد بالعاصمة الفرنسية باريس، والذي سيتخذ قراراً نهائياً بشأن عدد منتخبات مونديال قطر.

في سياق متصل، حسمت سلطنة عُمان موقفها مبكراً على لسان وزير خارجيتها يوسف بن علوي، بقوله إن بلاده "غير مستعدة لاستضافة عدد من مباريات مونديال قطر"، مؤكداً أن بطولة كأس العالم المقبلة هي "حق أصيل لدولة قطر".

وكانت قطر قد رحبت عبر اللجنة العليا للمشاريع والإرث، وهي الجهة المسؤولة عن توفير البنية التحتية والخطط التشغيلية اللازمة لاستضافة مونديال2022، بمقترح زيادة عدد المنتخبات، لكنها شددت على أن الأمر "لا يزال يخضع لدراسة الجدوى".

وعقب اجتماع مجلس الفيفا في ميامي الأمريكية، منتصف مارس المنصرم، أكدت قطر أنها تواصل تحضيراتها المونديالية على أساس 32 منتخباً، بانتظار القرار النهائي في كونغرس الفيفا، في يونيو المقبل.

ونالت قطر، في 2 ديسمبر 2010، حق استضافة مونديال 2022 بـ32 منتخباً، وتعهّدت منذ تلك اللحظة بتنظيم أفضل نسخة في تاريخ دورات كأس العالم. كما تسلّم أميرها، في منتصف يوليو الماضي، رسمياً، راية استضافة بلاده النسخة المونديالية المقبلة.

وأقر الفيفا زيادة عدد المنتخبات المونديالية من 32 إلى 48، اعتباراً من نسخة 2026، التي ستقام بشكل مشترك في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، ويتم حالياً بحث إمكانية البدء بتنفيذ القرار بداية من النسخة المقبلة.