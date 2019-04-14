انت الان تتابع إداراة تشيلسى تنعى ضحايا جماهير ليفربول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد جمال ١٤ أبريل ٢٠١٩ - ٠٥:١٧ م

تشيلسى

نعت إدارة تشيلسى الإنجليزى، ضحايا ليفربول، فى الذكرى الثلاثون من كارثة هيلسبورو، والتى حدثت خلال المباراة التي جمعت ليفربول بفريق نوتنجهام فورست في نصف نهائي كأس إنجلترا يوم 15 ابريل 1989 ما أدى الى مصرع 96 مشجعًا من جماهير الريدز اضافة الى 766 جريحا، وذلك نتيجة التدافع من أجل حضور المباراة، ويستقبل ليفربول نظيره تشيلسي اليوم على ملعب الأنفيلد في تمام الساعة 5:30 مساء، وذلك في قمة مباريات الجولة رقم 34 من الدوري الإنجليزي "البريميرليج" ،ويحتل ليفربول وصافة جدول الترتيب برصيد 82 نقطة، بينما يحتل تشيلسي المركز الرابع برصيد 66 نقطة .

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ووضعت إدارة البلوز إكليل من الورد على النصب التذكاري للحادث، وقالت فى تغريدة عبر الحساب الرسمي للنادي على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" :"بالنيابة عن تشيلسى، قامت إدارة النادى بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكارى لحادثة هيلسبورو فى وقت سابق، ونعطى كل احترامنا للذكرى الثلاثون لواحدة من أكثر الأيام