إداراة تشيلسى تنعى ضحايا جماهير ليفربول

ووضعت إدارة البلوز إكليل من الورد على النصب التذكاري للحادث، وقالت فى تغريدة عبر الحساب الرسمي للنادي على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" :"بالنيابة عن تشيلسى، قامت إدارة النادى بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكارى لحادثة هيلسبورو فى وقت سابق، ونعطى كل احترامنا للذكرى الثلاثون لواحدة من أكثر الأيام المروعة في تاريخ كرة القدم"

On behalf of Chelsea, club directors laid a wreath at the Hillsborough memorial a short time ago, paying respects ahead of the 30th anniversary of one of the most dreadful days in the history of football. pic.twitter.com/fnMwcT95g9