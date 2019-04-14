انت الان تتابع ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

فاز فريق ليفربول الإنجليزي بهدفين دون رد أمام نظيره تشيلسي في المباراة التي أقيمت على ملعب الأنفيلد ضمن مباريات الجولة الرابعة والثلاثين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" ، سجل هدفي فريق الريدز الدولي السنغالي ساديو ماني الهدف الأول والدولي المصري محمد صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 53 من زمن الشوط الثاني، بهذه النتيجة يرتفع رصيد فريق ليفربول 85 نقطة في صدارة جدول مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، يأتي خلفه فريق مانشستر سيتي برصيد 83 نقطة ونستعرض ترتيب الدوري الإنجليزي.

وجاء ترتيب الدوري الإنجليزي كالتالي:- 1- ليفربول 85 نقطة 2- مانشستر سيتي 83 نقطة 3- توتنهام هوتسبير 67 نقطة 4- تشيلسي 66 نقطة 5- مانشستر يونايتد 64 نقطة 6- آرسنال 63 نقطة 7-ليستر سيتي 47 نقطة 8- وولفرهامبتون 47 نقطة 9- إيفرتون 46 نقطة 10- واتفورد 46 نقطة 11- وست هام يونايتد 42 نقطة 12- بورنموث

1- ليفربول 85 نقطة 2- مانشستر سيتي 83 نقطة 3- توتنهام هوتسبير 67 نقطة 4- تشيلسي 66 نقطة 5- مانشستر يونايتد 64 نقطة 6- آرسنال 63 نقطة 7-ليستر سيتي 47 نقطة 8- وولفرهامبتون 47 نقطة 9- إيفرتون 46 نقطة Advertisements 10- واتفورد 46 نقطة 11- وست هام يونايتد 42 نقطة 12- بورنموث 41 نقطة 13- كريستال بالاس 39 نقطة 14- بيرنلي - 39 نقطة 15- نيوكاسل يونايتد 38 نقطة 16- ساوثهامبتون 36 نقطة 17- برايتون 33 نقطة 18- كارديف سيتي 28 نقطة 19- فولهام 20 نقطة 20- هيدير سفيلد تاون 14 نقطة وعزز ليفربول صدارته بعدما تغلب على تشيلسي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الأنفيلد.

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