انت الان تتابع ما حكاية رقمي 30 و96 في مدرجات ليفربول أمام تشيلسي؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد سعيد ١٤ أبريل ٢٠١٩ - ٠٥:٥٣ م

أحيت جماهير ليفربول الإنجليزي ذكرى وفاة الـ96 مشجعا الذين توفوا عام 1989 خلال مباراة فريقهم أمام نوتنجهام فورست في نصف نهائي كأس إنجلترا، وقبل مواجهة تشيلسي في المباراة التي تجمع بينهما حاليا على استاد أنفيلد ضمن مباريات الجولة الرابعة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي (البريميرليج) موسم 2018- 2019. ووقف حكم المباراة دقيقةً صمتًا قبل بداية المباراة، ورفعت الجماهير لافتات في الملعب برقم 96 تخليدا لذكرى رحيل الجماهير التي توفيت إثر الحادث الأليم الذي شهده ملعب هيلزبره الخاص بفريق شيفيلد وينزداي، والذي لا يتسع لأكثر من 35 ألف متفرج.

ونعت إدارة تشيلسى الإنجليزى ضحايا ليفربول، فى الذكرى الثلاثين من كارثة هيلزبره، التى حدثت خلال المباراة التي جمعت ليفربول بفريق نوتنجهام فورست في نصف نهائي كأس إنجلترا يوم 15 أبريل 1989؛ ما أدى إلى مصرع 96 مشجعا من جماهير الريدز، إضافة إلى 766 جريحا، وذلك نتيجة التدافع من أجل حضور المباراة. ووضعت إدارة

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