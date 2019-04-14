- 1/3
- 2/3
- 3/3
انت الان تتابع ما حكاية رقمي 30 و96 في مدرجات ليفربول أمام تشيلسي؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:أحمد سعيد ١٤ أبريل ٢٠١٩ - ٠٥:٥٣ م
أحيت جماهير ليفربول الإنجليزي ذكرى وفاة الـ96 مشجعا الذين توفوا عام 1989 خلال مباراة فريقهم أمام نوتنجهام فورست في نصف نهائي كأس إنجلترا، وقبل مواجهة تشيلسي في المباراة التي تجمع بينهما حاليا على استاد أنفيلد ضمن مباريات الجولة الرابعة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي (البريميرليج) موسم 2018- 2019. ووقف حكم المباراة دقيقةً صمتًا قبل بداية المباراة، ورفعت الجماهير لافتات في الملعب برقم 96 تخليدا لذكرى رحيل الجماهير التي توفيت إثر الحادث الأليم الذي شهده ملعب هيلزبره الخاص بفريق شيفيلد وينزداي، والذي لا يتسع لأكثر من 35 ألف متفرج.
ونعت إدارة تشيلسى الإنجليزى ضحايا ليفربول، فى الذكرى الثلاثين من كارثة هيلزبره، التى حدثت خلال المباراة التي جمعت ليفربول بفريق نوتنجهام فورست في نصف نهائي كأس إنجلترا يوم 15 أبريل 1989؛ ما أدى إلى مصرع 96 مشجعا من جماهير الريدز، إضافة إلى 766 جريحا، وذلك نتيجة التدافع من أجل حضور المباراة. ووضعت إدارة
ونعت إدارة تشيلسى الإنجليزى ضحايا ليفربول، فى الذكرى الثلاثين من كارثة هيلزبره، التى حدثت خلال المباراة التي جمعت ليفربول بفريق نوتنجهام فورست في نصف نهائي كأس إنجلترا يوم 15 أبريل 1989؛ ما أدى إلى مصرع 96 مشجعا من جماهير الريدز، إضافة إلى 766 جريحا، وذلك نتيجة التدافع من أجل حضور المباراة.
ووضعت إدارة البلوز إكليلا من الورد على النصب التذكاري للحادث، وقالت فى تغريدة عبر الحساب الرسمي للنادي على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "بالنيابة عن تشيلسى، قامت إدارة النادى بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكارى لحادثة هيلزبره فى وقت سابق، ونعطى كل احترامنا للذكرى الثلاثين لواحد من أكثر الأيام المروعة في تاريخ كرة القدم".
كانت هذه تفاصيل خبر ما حكاية رقمي 30 و96 في مدرجات ليفربول أمام تشيلسي؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.