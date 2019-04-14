بايرن ميونيخ يستعيد الصدارة من دورتموند

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تحرير:علي الزيني ١٤ أبريل ٢٠١٩ - ٠٥:٥٩ م
بايرن ميونيخ
حافظ فريق بايرن ميونيخ على صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني بعد فوزه على نظيره فورتونا دوسلدورف بأربعة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب إسبرت أرينا، ضمن مواجهات الجولة التاسعة والعشرين من البوندسليجا. وأحرز أهداف الفريق البافاري كينجسلي كومان (هدفين) وسيرج جنابري وليون جوريتزكا، بينما أحرز هدف أصحاب الأرض الوحيد لوكباكيو من ركلة جزاء، ليعود بايرن إلى الصدارة بعدما رفع رصيده إلى 67 نقطة، بينما توقف فورتونا عند 37 نقطة في المركز العاشر، وشهدت المواجهة تعرض مانويل نوير إلى إصابة في قدمه، ولم يستطع إكمال اللقاء.
بدأت المباراة بمحاولات هجومية من كلا الفريقين، وأحرز بايرن هدف التقدم في الدقيقة 15، بعدما استلم كومان الكرة، وأرسل عرضية داخل منطقة الجزاء، مرت من الجميع وسكنت الشباك، وفي الدقيقة 37 عاد اللاعب ذاته وأضاف الهدف الثاني له ولفريقه، بعدما استقبل عرضية كيميش بتسديدة في الشباك، لينتهي الشوط الأول بتقدم
بدأت المباراة بمحاولات هجومية من كلا الفريقين، وأحرز بايرن هدف التقدم في الدقيقة 15، بعدما استلم كومان الكرة، وأرسل عرضية داخل منطقة الجزاء، مرت من الجميع وسكنت الشباك، وفي الدقيقة 37 عاد اللاعب ذاته وأضاف الهدف الثاني له ولفريقه، بعدما استقبل عرضية كيميش بتسديدة في الشباك، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق البافاري بهدفين نظيفين.
وفي الدقيقة 55 عزز جنابري تقدم الفريق البافاري بهدف ثالث، وفي الدقيقة 87، احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الفريق المضيف، نفذها لوكباكيو بنجاح، وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع، اختتم جوريتزكا رباعية بايرن.
وذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات أن بايرن ميونيخ استطاع هز شباك منافسيه للمباراة الـ22 على التوالي في البوندسليجا، وهي أطول سلسلة له في آخر 5 سنوات.
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