انت الان تتابع بايرن ميونيخ يستعيد الصدارة من دورتموند ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ١٤ أبريل ٢٠١٩ - ٠٥:٥٩ م

بايرن ميونيخ

حافظ فريق بايرن ميونيخ على صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني بعد فوزه على نظيره فورتونا دوسلدورف بأربعة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب إسبرت أرينا، ضمن مواجهات الجولة التاسعة والعشرين من البوندسليجا. وأحرز أهداف الفريق البافاري كينجسلي كومان (هدفين) وسيرج جنابري وليون جوريتزكا، بينما أحرز هدف أصحاب الأرض الوحيد لوكباكيو من ركلة جزاء، ليعود بايرن إلى الصدارة بعدما رفع رصيده إلى 67 نقطة، بينما توقف فورتونا عند 37 نقطة في المركز العاشر، وشهدت المواجهة تعرض مانويل نوير إلى إصابة في قدمه، ولم يستطع إكمال اللقاء.

Advertisements

بدأت المباراة بمحاولات هجومية من كلا الفريقين، وأحرز بايرن هدف التقدم في الدقيقة 15، بعدما استلم كومان الكرة، وأرسل عرضية داخل منطقة الجزاء، مرت من الجميع وسكنت الشباك، وفي الدقيقة 37 عاد اللاعب ذاته وأضاف الهدف الثاني له ولفريقه، بعدما استقبل عرضية كيميش بتسديدة في الشباك، لينتهي الشوط الأول بتقدم