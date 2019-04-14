انت الان تتابع بعد هدف محمد صلاح.. تعرف على ترتيب هدافي البريميرليج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

بمهارة رائعة، وتسديدة صاروخية، فشل الإسباني كيبا أريزابالاجا، حارس مرمى فريق تشيلسي، في التصدي لها، نجح الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول في العودة إلى صدارة هدافي البطولة مناصفة مع سيرخيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي، بعدما استلم تمريرة فان دايك في الدقيقة 53، ومر من الدفاع وأطلق صاروحية لا تصد ولا ترد، سكنت أقصى الزاوية اليسرى، خلال مواجهة الريدز والبلوز، التي أقيمت على ملعب آنفيلد، ضمن مواجهات الجولة الرابعة والثلاثين من منافسات الدوري الإنجليزي.

وجاءت قائمة هدافي الدوري الإنجليزي، كالتالي: 1- سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي، برصيد 19 هدفًا. 2- محمد صلاح لاعب ليفربول برصيد 19 هدفًا. 3- ساديو ماني لاعب ليفربول برصيد 18 هدفًا. 4- بيير إيميريك أوباميانج لاعب أرسنال برصيد 17 هدفًا. 5- ستيرلينج لاعب مانشستر سيتي برصيد 17 هدفًا. 6- هاري كين

وجاءت قائمة هدافي الدوري الإنجليزي، كالتالي:



1- سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي، برصيد 19 هدفًا. 1- سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي، برصيد 19 هدفًا. 2- محمد صلاح لاعب ليفربول برصيد 19 هدفًا. 3- ساديو ماني لاعب ليفربول برصيد 18 هدفًا. 4- بيير إيميريك أوباميانج لاعب أرسنال برصيد 17 هدفًا. 5- ستيرلينج لاعب مانشستر سيتي برصيد 17 هدفًا. 6- هاري كين لاعب توتنهام برصيد 17 هدفًا. 7- إدين هازارد لاعب تشيلسي برصيد 16 هدفًا. Advertisements 8- فاردي لاعب ليستر سيتي برصيد 15 هدفًا. 9- بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد 13 هدفًا. 10- لاكازيت لاعب أرسنال برصيد 13 هدفًا. 11- ريشارليسون لاعب إيفرتون برصيد 12 هدفًأ. 12- لوكاكو لاعب مانشستر يونايتد برصيد 12 هدفًا. 13- سون لاعب توتنهام برصيد 12 هدفًا. 14- فيرمينو لاعب ليفربول برصيد 12 هدفًا. 15- ويلسون لاعب بورنموث برصيد 12 هدفًا.

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