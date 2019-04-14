لعنة الإصابة تطارد نوير ومخاوف من ابتعاده عن الملاعب لفترة

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خروج مانويل نوير إثر تعرضه لإصابة بملعب دوسلدورف

لم تكتمل فرحة بايرن ميونيخ بإستعادة صدارة الترتيب في بوندسليغا، بعد فوزه العريض على فورتونا دوسلدورف، بسبب الإصابة التي تعرض لها مجددا حارس المرمى المخضرم مانويل نوير.

يواجه حارس المرمى الألماني المخضرم مانويل نوير خطر الابتعاد عن الملاعب لفترة من الوقت، عقب تعرضه لإصابة خلال مباراة فريقه بايرن ميونيخ مع مضيفه فورتونا دوسلدورف اليوم الأحد (14 أبريل نيسان 2019) في المرحلة التاسعة والعشرين لبطولة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).

وطلب نوير (33 عاما) الخروج من الملعب في الدقيقة 53 من عمر المباراة التي انتهت بفوز بايرن 4 / 1، ليستعيد الفريق البافاري صدارة ترتيب المسابقة، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند.

وتعثر نوير خلال تسديده إحدى الكرات، ليخرج من أرض الملعب وهو منحني الرأس، وينزل بدلا منه الحارس البديل زفين أولريش.

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وتحدث الكرواتي نيكو كوفاتش مدرب بايرن عن إصابة نوير خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة، حيث قال "إنه يعاني من نفس الإصابة التي تعرض لها في ربلة الساق (السمانة) منذ أسبوعين". وأضاف مدرب بايرن "يتعين علينا الانتظار حتى يخضع لفحوصات طبية وأشعة بالرنين المغناطيسي غدا الاثنين".

وتسببت الإصابة في انسحاب نوير عن حضور حفل تكريم له في مدينة دوسلدورف (مسقط رأسه).

وغاب نوير عن مباراتين لبايرن في النصف الثاني من الموسم، بسبب معاناته من إصابتين في الإبهام وربلة الساق، ولم يشارك سوى في ثلاث مباريات فقط ببوندسليغا خلال الموسم الماضي عقب إصابته بكسر في قدمه، لكنه تمكن من اللحاق بصعوبة بكأس العالم الماضية في روسيا، التي شارك بها برفقة المنتخب الألماني.

وربما تسنح الفرصة لمارك أندري تير شتيغن، حارس مرمى برشلونة الإسباني، لحراسة عرين المنتخب الألماني في الفترة المقبلة، حال طالت فترة ابتعاد نوير عن الملاعب.