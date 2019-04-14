شكرا لقرائتكم خبر عن أبو تريكة يعلق على هدف صلاح في تشيلسي: يستحق جائزة بوشكاش (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد أبوتريكة، نجم المنتخب الوطني والأهلي الأسبق، أن الهدف الذي سجله محمد صلاح نجم ليفربول بشباك تشيلسي مساء اليوم الأحد، كان أقوى وأكبر رد على الهجوم العنصري الذي تعرض له اللاعب من جانب جماهير البلوز بالأيام الماضية.

وكانت نشرت صحيفة «إندبندنت» البريطانية مقطع فيديو متداول على موقع التواصل الإجتماعي «تويتر» لبعضًا من جماهير تشيلسي وهم يرددون هتافات عنصرية ضد صلاح والمسلمين، وظهرت جماهير البلوز وهم يهتفون بشكل عنصري ضد نجم الريدز، واصفة إياه بـ «المفجر».

وقال أبوتريكة خلال تحليله الفني بعد نهاية مباراة ليفربول وتشيلسي على قناة «بي إن سبورت»:«جماهير تشيلسي وصفت صلاح بالمفجر، نعم هو مفجر ولكنه فجر مرمى تشيلسي اليوم بهدف صاروخي».

Advertisements

وأكمل تريكة:«هدف صلاح اليوم في تشيلسي يستحق جائزة بوشكاش أعتقد أنه سينافس على تلك الجائزة للموسم الجاري، أرى أنه أفضل أهدافه وأجمل من الهدف الذي سجله في مرمى إيفرتون بالموسم الماضي وتوج من خلالها بجائزة بوشكاش».

وواصل نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق حديثه عن صلاح بتحليل الهدف:«الهدف يحمل مهارة كبيرة من صلاح، حركة جسده وهو يصوب الكرة نحو المرمى تؤكد مدى العزم على تسديد الكرة بتلك القوة، كان من الصعب بالطبع على حارس تشيلسي التصدي لها».

وعن طريقة احتفال محمد صلاح بهدفه اليوم في شباك تشيلسي.. قال أبوتريكة: «صلاح يقصد من ذلك الاحتفال رياضة اليوجا للتعبير عن أنه رجل السلام للرد على عبارات العنصرية التي توجه له».