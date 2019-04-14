شكرا لقرائتكم خبر عن المصري والإسماعيلي يتعادلان بهدف لكل منهما في الدوري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل



أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعادل فريق المصري البورسعيدي، مع ضيفه الإسماعيلي بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما اليومالأحد باستاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الـ29 من الدوري الممتاز لكرة القدم.

تقدم المصري في الدقيقة 47 عن طريق لاعبه أوستين أموتو، بينما أدرك التعادل اللاعب محمود متولي للإسماعيلي في الدقيقة 61 من عمر المباراة.

ومنح التعادل الفريقين نقطة لكل منهما ليصبح رصيد المصري 46 نقطة في المركز الرابع،و رصيد الإسماعيلي 37 نقطة في المركز السابع.