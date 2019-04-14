شكرا لقرائتكم خبر عن على فرج يفوز ببطولة «دي بي دي» للاسكواش بهولندا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز لاعب الاسكواش المصري على فرج ببطولة «دي بي دي» المفتوحة للاسكواش التي استضافتها مدينة ايندهوفن الهولندية خلال الفترة من 9 حتى 14 أبريل.
وجاء فوز على فرج المصنف الأول باللقب بعد تغلبه في نهائي مصري خالص على مواطنه المصنف الثاني محمد الشوربجي بثلاثة أشواط مقابل شوطا واحدا.
وجاءت نتائج الأشواط 11-13، 11-6،11-4،11-4 في مباراة استغرقت 46 دقيقة.
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