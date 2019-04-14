شكرا لقرائتكم خبر عن عودة ساسي لتشكيل الزمالك..وإبراهيم حسن يشارك ضد أغادير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن كريستيان جروس المدير الفني لنادي الزمالك، عن تشكيل فريقه في مواجهة حسنية أغادير المغربي، في إياب دور الثمانية من كأس الكونفدرالية الأفريقية. ويتكون تشكيل الزمالك من: حراسة المرمى: محمود جنش Advertisements خط الدفاع: عبدالله جمعة، محمود علاء، محمود حمدي «الونش»، حمدي النقاز. خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، يوسف أوباما، إبراهيم حسن، محمود كهربا. خط الهجوم: خالد بوطيب. البدلاء: عماد السيد وبهاء مجدي ومحمد عبدالغني ومحمود عبدالعزيز وحميد أحداد ومحمد إبراهيم وعمر السعيد.

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