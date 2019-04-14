شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يواصل مطاردة اللقب ويتغلب على تشيلسي في الأنفيلد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تغلب نادي ليفربول على ضيفه تشيلسي بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمعهما على ملعب «آنفيلد»، ضمن منافسات الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل هدفي الفريق مانى ومحمد صلاح في الدقيقتين 51 و53.

بهذه النتيجة رفع ليفربول رصيده إلى 85 نقطة ليعتلى الصدارة مؤقتاً، فيما توقف رضصيد تشيلسي عند 66 نقطة في المركز الرابع.