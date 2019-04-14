شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يعبر «الخمسين».. ويسجل هدفًا جديدًا في مرمى تشيلسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب نجح النجم المصري محمد صلاح في تسجيل الهدف الثاني لفريقه ليفربول في مرمى تشيلسي في اللقاء الذي يجمعهما حالياً على ملعب «آنفيلد»، ضمن منافسات الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ويعتبر هذا الهدف الـ51 فى مسيرة صلاح مع الفريق، وسجل صلاح الهدف في الدقيقة 52 من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت أعلى الزاوية البعيدة للحارس كيبا.

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