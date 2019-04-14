شكرا لقرائتكم خبر عن حسنى عبدربه يحذر من «أوغندا» بسبب ديسابر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حذر حسنى عبدربه، لاعب المنتخب الوطنى والإسماعيلى السابق، من خطورة منتخب أوغندا بعدما أسفرت قرعة بطولة الأمم الإفريقية التى أجريت مراسمها مساء الجمعة الماضى تحت سفح الاهرام وضمت منتخبات أوغندا والكونغو وزيمبابوى.

وقال عبد ربه إن منتخب أوغندا سيكون منافسا صعبا للمنتخب الوطنى فى البطولة الإفريقية لعدة أسباب على رأسها وجود الفرنسى سبيستيان ديسابر مديراً فنيا للمنتخب الأوغندى، خاصة أنه يعرف كل كبيرة وصغيرة عن المنتخب المصرى بعدما تولى قيادة فريق الاسماعيلى لفترة طويلة منذ ما يقرب من موسمين.

وقال عبد ربه إن القرعة ليست سهلة كما يردد البعض، ولكنها خدمت المنتخب الوطنى بعدم وجود منتخبات شمال إفريقيا فى نفس المجموعة.