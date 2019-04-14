العديم عضوا في «تنفيذي الشطرنج الآسيوي»

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (حائل) أعلن الاتحاد الاسيوي للشطرنج عن تعيينه نائب رئيس مجلس الغرف التجارية بالمملكة ورئيس الغرفة التجارية بمدينة حائل عبدالله العديم عضوا بالمكتب التنفيذي للاتحاد ومستشارا لرئيس الاتحاد الاسيوي للشطرنج الشيخ سلطان بن خليفة آل نهيان. وجاء تعيين العديم بعد الدعم الكبير الذي وجدته لعبة الشطرنج في المملكة من غرفة حائل عقب مساهمتها مع الاتحاد السعودي للشطرنج في تنظيم بطولة حائل الدولية أخيراً والنجاحات الكبيرة التي حققتها البطولة على كافة المقاييس برعاية كريمة من أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد ثم بالإقبال الدولي الكبير على البطولة.من جهته رحب أمين عام الاتحاد الاسيوي للشطرنج هشام الطاهر بانضمام عبدالله العديم الى المكتب التنفيذي للاتحاد، وقال: «دائما وأبدا توجيهات رئيس الاتحاد الاسيوي للشطرنج الشيخ سلطان بن خليفة ال نهيان بدعم اللعبة في كافة دول القارة، والفترة الماضية لمسنا تطوراً ملحوظاً في لعبة الشطرنج بالمملكة العربية السعودية، وبما أن المملكة تعتبر أحد الدول الأساسية والداعمة للعبة والمهتمة بنجاحها حرصنا على وجود الأسماء الداعمة للعبة في الاتحاد الآسيوي، وعبدالله العديم يعتبر أحد تلك الأسماء التي دعمت اللعبة أخيرأً لذلك حرص رئيس الاتحاد الاسيوي على وجوده إلى جانب كوكبة متميزة من عدة دول لدعم اللعبة ونجاحها، وخصوصاً أن الفترة القادمة ستشهد تنظيما عالي المستوى بهوية جديدة للاتحاد على مستوى القارة الصفراء».



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