شكرا لقرائتكم التعادل الإيجابى يحسم ديربى القناة بين الإسماعيلى والمصرى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعادل الإسماعيلى والمصرى البورسعيدي بهدف لمثله فى المباراة التى جرت بينهما باستاد الدفاع الجوي ضمن فاعليات الجولة الـ29 للدورى.

تقدم أوستن أوموتو للمصرى البورسعيدى فى الدقيقة 47 من رأسية متقنة وضعها فى سقف المرمى ، وبعدها وفى الدقيقة 60 تعادل محمود متولى للدراويش من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء .

بهذه النتيجة يقتسم الفريقان نقاط المباراة ، ليرتفع رصيد الإسماعيلى إلى 37 نقطة ومازال فى المركز السابع ، بينما ارتفع رصيد المصرى البورسعيدى إلى 46 نقطة ومازال فى المركز الرابع .

Advertisements

وقد سيطر لاعبو المصرى على مجريات الشوط الأول تماما وأضاع لاعبوه العديد من الفرص السهلة أمام مرمى محمد فوزى حارس الدراويش الذى تألق بشكل لافت ونجح فى إنقاذ مرماه فى العديد من الفرص بالإضافة للعديد من الكرات من لاعبى الفريق البورسعيدى عن طريق عمر كمال عبد الواحد وسعيدو صنبورى ومحمود وادى

وفى الدقيقة 44 حدثت " حادثة " بين محمد فوزى حارس الإسماعيلى وزميله بالفريق محمد مجدى نتيجة لإصطدام كبير بين اللاعبين ، وهو ما دفع مجدى إلى ربط رأسه بالشاش حتى يستطيع استكمال المباراة . .