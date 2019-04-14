شكرا لقرائتكم أتوبيس الزمالك فين؟ لاعبو الأبيض: ركبنا دولفين وخلصنا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أتوبيس الزمالك وصل لاعبو الزمالك إلى استاد الجيش بالسويس بأحد الأتوبيسات الخاصة "دولفين"، استعدادا لخوض مواجهة حسنية أغادير المغربى، فى المباراة التى ستقام فى التاسعة من مساء اليوم، على استاد الجيش بالسويس، فى إياب دور ربع النهائى بالكونفدرالية. Advertisements ويمتلك الزمالك أتوبيسا خاصا بهم ولكن حدث عطل به ليقوم جهاز الفريق الإدارى بالاستعانة بأحد الأتوبيسات الخاصة لنقل الفريق الأبيض فى موقعة السويس. وكان لقاء الذهاب بين الزمالك وحسنية أغادير المغربى، التى أقيمت على ملعب أدرار فى مدينة أغادير، قد انتهى بالتعادل السلبى بين الفريقان ويحتاج الفريق الأبيض للفوز بأى نتيجة من أجل التأهل لنصف نهائى البطولة الأفريقية.

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