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جدة - عمرو شويل مشاهدة مباراة الزمالك وحسنية اغادير بث مباشر اليوم الاحد 14-4-2019 فى الكونفدرالية الافريقية اون لاين حيث يبحث أبناء الرداء الأبيض عن الفوز على الفريق المغربى للتأهل إلى نصف نهائى الكونفدرالية الافريقية عندما يتواجهان على ستاد الجيش بالسويس فى تمام التاسعة مساء.

مشاهدة مباراة الزمالك وحسنية اغادير اليوم بث مباشر



مشاهدة مباراة الزمالك وحسنية اغادير اليوم بث مباشر حيث يطمح أبناء المدير الفنى السويسرى كريستيان جروس عن تحقيق اللقب الأفريقى الغائب عن خزائن القلعة البيضاء منذ سنوات طويلة خاصة أنه الأبيض لم يحقق شئ على المستوى القارى منذ بطولة أفريقيا 2002.

مشاهدة مباراة الزمالك وحسنية اغادير فى الكونفدرالية الافريقية



مشاهدة مباراة الزمالك وحسنية اغادير فى الكونفدرالية الافريقية حيث شدد جروس على اللاعبين بضرورة استغلال إنصاف الفرص أمام المرمى فضلا عن التركيز العالى لإحكام السيطرة على منطقة المناورات لجعل الفريق المغربى عاجزا أمام تحركات اللاعبين.

وانتهت مباراة الذهاب بين الزمالك وحسنية أغادير المغربى بالتعادل السلبى بين الفريقين الأمر الذى يزيد من صعوبة المباراة خاصة لو نجح الفريق المغربى فى خطف هدف وهز شباك الفريق الأبيض سيزداد الأمر صعوبة على أبناء ميت عقبة.

مشاهدة مباراة الزمالك وحسنبة اغادير اليوم



مشاهدة مباراة الزمالك وحسنبة اغادير اليوم حيث أوضح جروس إن مباراة الفريق الأبيض أمام حسنية أغادير المغربى، صعبة ولكن سيساعد الفريق اللعب على ملعبه ووسط جمهوره.

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تابع المدير الفنى للزمالك أنه يثق في لاعبي الفريق الابيض، معربا عن سعادته بعودة فرجاني ساسي بعد انتهاء ايقافه وأشار إلى أن عمر السعيد مهاجم الفريق ورقة رابحة وأضاف أن أيمن حفنى ليس في قائمة المباراة لأنه عاد من الإصابة مؤخرا.

وشدد المدير الفني للزمالك على أن المنافس فريق جيد ولديه لاعبين متميزين مشيرا إلى أن التعادل السلبي في لقاء الذهاب يعد نتيجة خادعة و أن فريقه لا بديل أمامه سوى الفوز في اللقاء من أجل التأهل للدور نصف النهائي للبطولة الأفريقية.

مشاهدة مباراة الزمالك وحسنية اغادير بث مباشر



مشاهدة مباراة الزمالك وحسنية اغادير بث مباشر حيث من المتوقع أن يخوض الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من:"محمود جنش فى حراسة المرمى، حمدى النقاز ومحمود الونش ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة فى خط الدفاع، طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما كهربا وأوباما وأحمد سيد زيزو فى خط الوسط، خالد بوطيب فى خط الهجوم".

مشاهدة مباراة الزمالك وحسنيه اغادير



مشاهدة مباراة الزمالك وحسنيه اغادير حيث على الجانب الآخر، يدخل حسنية أغادير المغربى الملقب بـ" غزالة سوس"، مواجهة الزمالك معتمدا فى المستوى الهجومى على الثنائى يوسف الفحلى وقائد الفريق جلال الداودي .