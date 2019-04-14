نقل مباراة الاتحاد والمقاصة من برج العرب للمكس...

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جدة - عمرو شويل قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عامر حسين ، إقامة مباراة الاتحاد السكندري ومصر المقاصة ضمن الأسبوع الـ 30 لدوري القسم الأول، في ستاد حرس الحدود بدلاً من ستاد الجيش ببرج العرب. وتقام مباراة الاتحاد والمقاصة يوم الجمعة 19 إبريل الجارى الساعة الخامسة والنصف مساء.

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