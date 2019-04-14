شكرا لقرائتكم تشكيل الزمالك.. بوطيب يقود هجوم الأبيض أمام أغادير... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك على تشكيل الفريق الأبيض الأساسى فى مواجهة حسنية أغادير المغربى، فى المباراة التى ستقام فى التاسعة من مساء اليوم، على استاد الجيش بالسويس، فى إياب دور ربع النهائى بالكونفدرالية، كان لقاء الذهاب بين الفريقان قد انتهى بالتعادل السلبى.

تشكيل وجاء تشكيل الزمالك كالتالى: حراسة المرمى: محمود جنش. Advertisements خط الدفاع: حمدى النقاز، محمود علاء، محمود الونش، عبد الله جمعة. خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما إبراهيم حسن وأوباما وكهربا. خط الهجوم: خالد بوطيب. فيما قام السويسرى جروس المدير الفنى للزمالك باستبعاد احمد سيد زيزو ومحمد عنتر ومحمد عبد السلام.

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